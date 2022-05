Schwab: „Meine mächtige Gemeinschaft wird die globale Agenda bestimmen“

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat sich damit gerühmt, dass die „mächtige Gemeinschaft“, die vom Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, versammelt wurde, die „globale Agenda“ festlege und „die Welt verändere“.

„Die Zukunft passiert nicht einfach, die Zukunft wird von uns gebaut“, sagte Schwab, der nicht gewählt wurde, um irgendjemanden zu vertreten, geschweige denn die gesamte Menschheit. „Von einer mächtigen Gemeinschaft, wie Sie hier in diesem Raum. Wir die Mittel haben, um den Zustand der Welt zu verbessern, aber zwei Bedingungen sind notwendig.“

„Der erste ist, dass wir alle als Interessenvertreter großer Gemeinschaften agieren. Wir dienen also nicht nur unserem Eigeninteresse, sondern unserer Gemeinschaft. Das nennen wir Stakeholder-Verantwortung“, sagte Schwab. „Zweitens, dass wir zusammenarbeiten. Aus diesem Grund finden Sie hier während des Treffens viele Möglichkeiten, sich an sehr aktions- und wirkungsorientierten Initiativen zu beteiligen. Fortschritte in Bezug auf bestimmte Themen auf der globalen Agenda zu erzielen.“

Hunger, Überschwemmungen, Pest, Dürre, Pest, Krieg und Kriegsgerüchte. Dies sind die Schlüsselfragen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, und das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Schweiz, das nur auf Einladung zugänglich ist, ist genau der richtige Ort, um die Antworten der ausgewählten globalistischen Eliten zu finden, erklärte Gründer Klaus Schwab am Mittwoch. Breitbart-Bericht:

„Die Rückkehr von Krieg, Epidemien und der Klimakrise, all diese zerstörerischen Kräfte haben die globale Erholung zum Scheitern gebracht“, sagte Schwab, der geschäftsführende Vorsitzende des Forums, vor Journalisten in einer fast biblischen Prognose vor dem Beginn des Kongresses am Sonntag.

„Diese Probleme müssen in Davos angegangen werden, und insbesondere die globale Nahrungsmittelkrise erfordert unsere sofortige Aufmerksamkeit“, fügte er laut der Irish Times in einem Online-Briefing hinzu.

Die Rückkehr einer 2.500-köpfigen persönlichen Versammlung nach der Coronavirus-Pandemie kommt, während die Welt darum kämpft, die Herausforderung zu meistern, die die russische Invasion in der Ukraine darstellt.

Es kommt darauf an, dem WEF zu vertrauen, die richtigen Ergebnisse zu finden und sie wie angewiesen umzusetzen, fügen Schwab und seine nicht gewählten Arbeiter hinzu.

„In einer Welt, die fragmentierter und gespaltener wird und in der viele der traditionellen multilateralen Organisationen dazu neigen, dysfunktional oder zumindest misstrauisch zu werden, wird es eine globale Plattform geben, die auf informeller, vertrauensvoller und handlungsorientierter Zusammenarbeit basiert immer relevanter, wichtiger als zuvor“, erklärte Schwab.

An dem Treffen kommende Woche werden mehr als 50 Staats- und Regierungschefs teilnehmen, darunter Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Bundeskanzler Olaf Scholz und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, die WEF-Listen.

Alle werden für eine Woche in das Luxus-Skiresort einfliegen, bevor sie wieder nach Hause fliegen, so wie sie es in der Vergangenheit getan haben.

Schwab warnte jeden, der versuchte, das Ereignis zu trivialisieren oder seine Schlüsselbotschaften, einschließlich des oft erwähnten Great Reset, zu entführen, mit Verachtung zu behandeln.

Gegenstimmen werden einfach nicht toleriert.

„Die Atmosphäre, in der Davos stattfindet, wird einladend sein. Aber es ist auch von größter Ernsthaftigkeit“, vertraute er an. „Es gibt also keinen Platz für frivole Fransen, die die Aufmerksamkeit ablenken und ablenken wollen.

„Und ich verurteile es von ganzem Herzen, insbesondere von denen, die nichts mit dem Weltwirtschaftsforum zu tun haben, Community, und nur nach Davos kommen, um unsere Marke zu kapern.“

John Kerry, US-Sonderbeauftragter des Präsidenten für Klima, wird zusammen mit 17 Umweltministern in Davos sein. Auch Alok Sharma, Präsident von Cop26, soll teilnehmen.

Außerdem werden 43 Finanzminister und 27 Handels- und Handelsminister teilnehmen.

Auch die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, werden dort sein.