Während Bidens Asienreise: China und Russland üben mit Atombombern

China und Russland haben ihre erste Militärübung seit Beginn der Militäroperation Moskaus in der Ostukraine inmitten eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der Region durchgeführt.

Die atomwaffenfähigen Bomber Chinas und Russlands führten am Dienstag nach Angaben des chinesischen Verteidigungsministeriums einen gemeinsamen Flug über dem Japanischen Meer, dem Ostchinesischen Meer und dem Westpazifik durch.

Das Ministerium sagte, dass die Patrouille Teil des „jährlichen militärischen Kooperationsplans“ der beiden Länder sei.

Die beiden Länder hatten zuvor solche Patrouillen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 durchgeführt, jedoch in der zweiten Jahreshälfte.

Russland sagte, der 13-stündige Flug sei „in strikter Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Völkerrechts“ durchgeführt worden und nicht gegen Drittstaaten gerichtet.

Der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi verurteilte die Übung jedoch als „provokativ“ und „inakzeptabel“.

Er sagte, Tokio habe sowohl Russland als auch China über diplomatische Kanäle und durcheinandergebrachte Jets „ernsthafte Bedenken“ übermittelt, obwohl keines der Flugzeuge in den Luftraum des Landes eingedrungen sei.

Die Übungen wurden durchgeführt, als Japan die Führer der Quadrilateral Security Dialogue (Quad)-Gruppe von Ländern beherbergte, zu der Biden und Führer Australiens, Japans und Indiens gehören.

Der Quad – eine informelle Gruppierung unter Führung Washingtons – wurde zum Teil gegründet, um der chinesischen Macht im indo-pazifischen Raum entgegenzuwirken.

„Wir glauben, dass die Tatsache, dass diese Maßnahme während des Quad-Gipfels ergriffen wurde, sie provokanter macht als in der Vergangenheit“, sagte Kishi.

Unabhängig davon sagte Südkorea, es habe auch Kämpfer durcheinander gebracht, nachdem am Dienstag mindestens vier chinesische und vier russische Kampfflugzeuge in seine Luftverteidigungszone eingedrungen waren.

Unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten sagte die New York Times, Washington verfolge die Militärübung ebenfalls.

Ein anderer US-Beamter sagte, die Übung zeige, dass China die militärische Zusammenarbeit mit Russland im Indopazifik fortsetze, „auch wenn Russland die Ukraine brutal behandelt“, schrieb die Financial Times.

„Es zeigt auch, dass Russland mit China im Ost- und Südchinesischen Meer zusammenstehen wird, nicht mit anderen Staaten im Indopazifik“, fügte der Beamte hinzu.

Russland sah sich einer Flut von Sanktionen der USA und ihrer westlichen Verbündeten ausgesetzt, nachdem Präsident Wladimir Putin am 24. Februar eine Offensive gegen die Ukraine gestartet hatte.

Russland soll sich auf die Entwicklung der Beziehungen zu China konzentrieren: Lawrow

In einer ähnlichen Entwicklung sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag, Moskau werde sich auf die Entwicklung der Beziehungen zu China konzentrieren, während es auch Angebote aus dem Westen zur Wiederherstellung der Beziehungen prüfen werde.

Lawrow sagte, westliche Länder hätten sich für „Russophobie“ eingesetzt, seit Russland die Militäroperation in der Ukraine gestartet habe.

„Jetzt, da der Westen eine ‚Diktatorenposition‘ eingenommen hat, werden unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu China noch schneller wachsen“, sagte Lawrow.

Der russische Chef-Diplomat sagte, Moskau werde sich „nur auf uns selbst und auf Länder verlassen, die sich als zuverlässig erwiesen haben und nicht zur Musik eines anderen Pfeifers tanzen“.

„Wenn westliche Länder ihre Meinung ändern und irgendeine Form der Zusammenarbeit vorschlagen, können wir dann entscheiden“, fügte er hinzu.

Washington ist in Bezug auf die Beziehungen zwischen Peking und Moskau wachsamer geworden, seit der chinesische Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin Anfang dieses Jahres ihre Freundschaft als „ohne Grenzen“ bezeichneten.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat die Biden-Regierung schwere Waffen in die Ukraine geschickt und Informationen mit der umkämpften Regierung in Kiew ausgetauscht, trotz Warnungen aus Moskau, dass die unerschütterliche Unterstützung des Westens den Krieg auf unbestimmte Zeit verlängern würde.

Moskau: Offensive in der Ukraine wird absichtlich verlangsamt

Am Montag sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Moskau verlangsame seine Offensive in der Ukraine absichtlich, um der Zivilbevölkerung die Evakuierung zu ermöglichen.

„Es werden Waffenstillstände ausgerufen und humanitäre Korridore geschaffen, um die Menschen aus den umzingelten Siedlungen herauszuholen“, berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Dienstag.

„Natürlich verlangsamt dies das Tempo der Offensive, aber dies geschieht bewusst, um Verluste unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden“, fügte er hinzu.

Die Ukraine hat bisher jedes Friedensabkommen abgelehnt, das die Aufgabe ukrainischen Territoriums beinhalten würde, und hat Forderungen nach einem Waffenstillstand zurückgewiesen, der den Verbleib russischer Streitkräfte in den Gebieten beinhalten würde.

